無核化有進展？ 韓媒：北韓擬向美國提供核武清單

2018-08-21 20:10

〔即時新聞／綜合報導〕北韓無核化至今尚無明確進展，但據南韓媒體指出，北韓已同意向美國提供有關核彈和核試場的機密核武清單。

《韓國時報》報導，消息人士週二（21日）透露，北韓當局計畫向本月訪問平讓的美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）提供一份核武清單，包括北韓神秘的核試場位置與核彈相關資訊。

消息人士表示，北韓領導人金正恩「很可能」親自會面龐皮歐，討論北韓如何、何時放棄核武等相關議題。龐皮歐上次訪問平壤時，曾說他的團隊希望「我們可在不久後邁出一大步」。

另一個也要求匿名的消息人士說：「華盛頓要求平壤交出所有關於核武資訊的清單，無法確定北韓是否同意此事，但提供包括廢棄核試場在內的核武清單，將推進已陷入停滯的無核化談判。」

南韓國家戰略研究所（Korea Research Institute for National Strategy）的高級分析師文聖默（Moon Seong-mook）表示，如果北韓向美國提供包括核試場位置等核武清單，南韓總統文在寅可能會要求華盛頓放寬對北韓的經濟制裁。

此外，北韓官方媒體和宣傳網站最近發表聲明，稱宣布結束韓戰是平壤最新談判目標。但消息人士說，龐皮歐訪問北韓時，是否會確定一個日期或至少宣布結束韓戰及簽署和平條約的時間表，還有待觀察。