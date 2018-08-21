爆斂財造假學歷、偷生女 南韓曹溪宗名僧搶在罷免前辭職

南韓最大佛教宗派「曹溪宗」總務院長雪靖法師，今（21）日在首爾召開記者會宣布辭職。（歐新社）

2018-08-21 17:35

〔即時新聞／綜合報導〕南韓最大佛教宗派「曹溪宗」總務院長（僅次於「宗長（住持）」的第2號人物）雪靖法師，日前被爆出一連串醜聞，他搶在高層明日開會批准罷免決議前，今（21）日在首爾召開記者會宣布辭職。

曹溪宗中央宗會16日以56票贊成、14票反對下，通過罷免雪靖決議，創下曹溪宗史上首例。曹溪宗的高層原本明日將開會是否批准罷免案，但現將改為是否批准雪靖的辭呈。

《韓聯社》報導，現年76歲的雪靖法師去年11月才當選為曹溪宗總務院長，任期4年，沒想到今年5月被媒體爆出假造學歷、累積鉅額財富，還違背出家人禁慾誓言，私下與情人育有一女等醜聞，但雪靖否認指控。

雪靖今日在首爾記者會上表示，他希望能為有缺陷的南韓佛教界帶來變化，但因無法實現他的願望，他將返回山上修行。雪靖將在簡單訪問曹溪宗位於首爾的主廟曹溪寺，向信徒等告別，再前往忠清南道禮山郡的修德寺度過餘生。

在記者會中，雪靖再度駁斥前述指控，並稱這些是「毫無根據」的事情，「如果有這樣的事情，我就不會在這裡」。他提到，作為曹溪宗的管理者，他希望能實現1994年改革中無法實現的目標，但有些與政壇有關聯的僧侶卻出手阻礙。