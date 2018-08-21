一字千金現代版？ 中網友嘆「一中」已成取款密碼

中國今天與薩爾瓦多建交。（歐新社）

2018-08-21 16:18

〔即時新聞／綜合報導〕薩爾瓦多今天與我國斷交，沒多久就與中國建交，其實中國進年來已花不少資金挖角台灣邦交國。有中國網友看到這次中國又挖角薩國後感嘆，「取款密碼：一個中國。」

近年來中國不斷對台國施壓，除了派軍機繞台、阻擋台灣舉辦活動，還多次用金錢利誘我友邦，讓台灣接連失去多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多等邦交國。最近澳洲智庫數據也顯示，中國已經成為南太平洋第二大捐助國，過去由澳洲、紐西蘭主導的地區，已逐漸變成由中國主宰。報告研究員也直言，太平洋島國絕對存在金錢外交的因素，中國利用撒錢援助，購買外交支持。

今天在中國挖走薩爾瓦多後，中國官媒《環球時報》立刻在微博宣布消息，表示薩國也承認中共是世界上唯一的中國。引來許多中國網友討論，「大勢所趨。」、「厲害了我的國。」、「承認一中是與中國合作共贏的首要條件。」但也有中國網友感嘆表示，「取款密碼：一個中國。」、「中國鴨霸，只會將台灣越推越遠。」、「中國又給人投錢了？」

台灣網友看到後則表示，「幫中國人的稅金QQ」、「很好奇對岸看到自己國家又買了一國感受如何。」、「有的中國網友其實很理智。」、「現在只要講一個中國，可以馬上領5000」、「一字千金現代版。」