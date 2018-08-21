中國「再教育營」又擴張 外媒：計畫升級、規模增大

外媒披露，中國再教育營規模持續擴張。圖為在新疆巡邏的中國警察。（法新社）

2018-08-21 16:23

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國日前指出，中國以打擊宗教極端主義及社會維穩的名義，建立龐大的「政治再教育」營，目前已關押超過100萬人。外媒今天再度披露，稱中國這項計畫持續升級，建設營地的規模也不斷擴大。

美國《華爾街日報》及《自由亞洲電台》報導指出，中國政府祭出的再教育計畫原僅限於少數民族維吾爾族中的極端分子，但越來越多證據顯示，受當局拘禁的民眾已擴大至穆斯林及老人，根據近期的衛星圖像，部分再教育營在過去2週內進行施工，有的營地甚至比去年底擴大了超過1倍。

《華爾街日報》採訪6名曾遭拘禁的維族民眾，據其所述，這些遭當局關押的「宗教異議人士」被日夜質問為何信神，被逼高唱歌頌共產黨及中國的愛國歌曲，甚至還被告知「不應對真主阿拉祈禱，而該感謝習近平」。

此外，這些信奉伊斯蘭教的穆斯林更被命令不得在齋月期間進行齋戒，不得保存聖典《古蘭經》，甚至還曾被強逼吃豬肉。還有人透露，他們曾在遭關押期間，手腳被反綁在椅子上將近10小時。

《華爾街日報》稱，有些維族人死在再教育營內，有的人則在撐出營後不久死亡，死者的親屬表示，當局並不通知他們親人被關在何處，也無法了解受關押者的健康狀況。