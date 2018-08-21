馬哈迪訪中 習近平大讚「亞洲價值觀」

習近平和馬哈迪會晤時，大讚馬哈迪曾提出的「亞洲價值觀」觀點。（路透）

2018-08-21 12:35

〔即時新聞／綜合報導〕應中國邀請，馬來西亞新任首相馬哈迪17日至21日前往中國進行首次訪問，昨日分別會晤中國國家主席習近平和國務院總理李克強，習近平表示，非常歡迎馬哈迪訪中，也期望雙方要加強戰略溝通，以推動亞洲振興和世界進步繁榮。

馬哈迪於17日抵達中國杭州後，於昨日會晤習近平與李克強。根據外電綜合報導，習近平讚賞馬哈迪多次表示支持「一帶一路」倡議，也稱讚馬哈迪為推動亞洲區域合作做出的重要貢獻。

習近平表示，馬哈迪多年來倡導「亞洲價值觀」，主張獨立自主，積極推進東亞合作，堅持走適合本國國情的發展道路，同是亞洲崛起的中堅力量。習近平強調，雙方要接續友誼，深化合作，以共建「一帶一路」為主線，推進新時期中馬務實合作。

馬哈迪表示，馬來西亞對中友好的政策不會變化。中國是有重要影響的國家，也是馬來西亞最大的貿易夥伴，歷史上從未殖民過馬來西亞，中國今天的發展對馬來西亞也不是威脅，願意積極參與共建「一帶一路」，相信有利於地區發展繁榮。

1993年，時任馬來西亞總理馬哈迪提出「亞洲價值觀」的口號，除了宣示反西方的立場外，主要目的在於強化亞洲人對自我文化的認同，擺脫長久以來的「歐洲中心論」觀念。