好心借人上廁所 卻反遭對方持剪刀襲擊重傷

2018-08-21 15:07

〔即時新聞／綜合報導〕昨（20）日晚間，香港深水埗石硤尾街55號一棟大樓的住宅，有1名歹徒向45歲的吳姓男子宣稱要借用廁所，沒想到入屋完廁後，持剪刀攻擊住宅內4人，造成兩名孩童受傷流血，吳男與其子則傷勢嚴重。

綜合港媒報導，昨日晚間10時許，吳男好心讓兇嫌進屋上廁所，沒想到對方如廁後，竟從廚房拿出剪刀，襲擊自己與18歲的兒子，及3歲外甥女、2歲外甥，造成吳姓父子胸口遭刺傷，女童左手臂流血，男童胸口也受傷。目前吳姓父子情況危殆；兩童則狀況穩定。

報導指出，歹徒行兇後立刻奪門而出，吳男雖負傷，但尾隨追出，不料兇嫌仍已逃之夭夭，隨後他才報警處理。

警方到場後，先叫救護車將受害者送醫，並調閱監視器，在初步調查且與當事人了解始末後，通緝一名年齡介於50至60歲的男子，全案再由深水埗重案組接手。

據了解，吳男昨日本要外出購物，但因大雨，返回屋內拿傘，此時兇嫌與他一同步入大樓。隨後，吳男搭乘電梯回3樓住宅，該嫌疑似走樓梯跟蹤；當吳男抵達3樓時，對方已在走廊等候，但他向吳男供稱自己只是想借廁所，吳男才不疑有他，開門讓他入內。

此外，吳姓父子是日前從中國到香港探親，暫時借住在親友家，而這犯案地點，即是2名孩童的家。