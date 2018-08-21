薩爾瓦多斷交 前總統任內曾貪汙台灣5億賑災款

薩爾瓦多前總統佛羅雷斯（Francisco Flores）涉嫌在其任內，貪汙台灣政府捐出的賑災捐款1500萬美元。（路透）

2018-08-21 11:35

〔即時新聞／綜合報導〕我中美洲友邦薩爾瓦多，貪圖中國提供的鉅資有意與台灣斷交，外交部長吳釗燮則召開記者會主動宣布斷交，PTT網友們對此也直呼「可以省錢了！」事實上，薩爾瓦多前總統佛羅雷斯（Francisco Flores），就曾在任內貪汙台灣政府捐出的1500萬美元（新台幣約5億元）賑災捐款，因此網友們的反應也無可厚非。

綜合媒體報導，薩爾瓦多在2001年發生芮氏規模7.6的大地震，造成1500人喪生、逾7000人受傷、20萬人無家可歸，當時聯合國更估計，薩爾瓦多人每4人就有1人是地震災民。當時台灣不僅由時任總統陳水扁致電慰問，更透過外交部捐出1500萬美元的捐款來賑災。

沒想到這份心意卻被當時薩爾瓦多總統佛羅雷斯給侵占，他在2003年及2004年挪用台灣這筆捐款，把500萬美元轉到自己的私人帳戶，剩下的1000萬美元則進入他所屬政黨「國家共和聯盟黨」（ARENA）在鄰國哥斯大黎加的一家銀行的戶頭內。佛羅雷斯當時被指控後，從2014年11月起便被軟禁等待受審，依照當地的法律，他最高可能被判25年有期徒刑。

佛羅雷斯被軟禁在家的過程中，曾3度發生顱內出血的情況，在2015年12月貪汙案開庭前，他也因顱內出血而住院，沒想到自此之後他的身體每況愈下，2016年1月30日因腦溢血而死亡，享年56歲。