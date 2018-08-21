「抓周定生死」 罕病雙胞胎有救了！

這對雙胞胎兄弟罹患罕病，父母無法負擔龐大的醫療費用，只好選擇「抓周定生死」的方式決定兩人去留。（擷取自微博）

2018-08-21 10:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東邱姓夫婦產下一對雙胞胎兒子，沒想到雙雙罹患罕病，由於無力負擔高額醫療費用，這對夫婦只好透過「抓周」來決定兒子誰生誰死，消息傳出後各界紛紛解囊捐款，善款金額現已達標，這對雙胞胎終可雙雙進入療程。

綜合中媒報導，廣東省韶關市邱姓夫婦去年10月生下雙胞胎，不料在11月先後發病，送醫後被驗出白血球數量異常，其中哥哥還一度呼吸停止，花了4小時才救活。兩兄弟隨後被檢查出得到罹病機率僅20萬分之1的罕見疾病「慢性肉芽腫病」，醫生表示，一般罹患此病的嬰兒活不過2歲，骨髓或臍帶血移植是唯一的治療方法，但2人的醫療費最少要100萬元人民幣（約新台幣450萬元）。

報導指出，夫婦倆為了救孩子，已向親友借了一遍，花費40萬元人民幣勉強維持1個小孩的移植費用，但另一個小孩的費用無論如何是擠不出來了，夫妻倆最終讓小兄弟在寫有「留」、「走」的2張紙，抓周自決生死，結果弟弟抓到「走」、哥哥抓到「留」，夫妻倆頓時崩潰，在小兒子面前跪地說「對不起」。

這對雙胞胎兄弟「抓週定生死」的消息獲中國媒體廣泛報導後，各界善心人士紛紛慷慨解囊，目前募款總額已超過74萬人民幣（約新台幣330萬元），已足夠雙胞胎進入無菌室移植骨髓的完整療程，兩人預計將於今天入院接受治療。