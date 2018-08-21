投訴得不到政府回應 中國女工絕望自殺

中國政府對傷殘女工的投訴不聞不問，導致女工走上絕路。（路透）

2018-08-21 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕當人民需要政府的時候，政府在哪裡？中國46歲女子鄭欣然在廣州粵創物流工作，3年前上班時遭遇車禍骨折，公司竟然還逼迫她加班，導致鄭女身體傷殘，粵創物流又威脅她自己主動解除勞動關係。鄭欣然向當局投訴2年都沒有得到正面回應，最後絕望輕生。

據《自由亞洲電台》報導，鄭欣然胞妹表示，姐姐車禍後的骨折其實不太嚴重，好好治療是可以痊癒的，但只休養了15天就被公司要求加班，造成姐姐傷勢惡化變成「9級傷殘」，公司此時竟強迫她自己離職，只願意給11萬8000人民幣（約新台幣52.8萬元）當作傷殘的賠償。

鄭欣然妹妹說，公司方面派出律師威脅姐姐簽下解除勞動的合約，之後姐姐有去鬧過了一次，但公司根本沒有理會，向勞動局申請仲裁時，局裡以申請期限已過打了回票，讓姐姐陷入了徹底的絕望。鄭欣然胞妹透露，後來姐姐與另外3名也是走投無路的人結伴自殺，死亡時間約在8月14日至15日之間。

廣州維權人士張五洲指出，她日前收到鄭欣然的遺書郵件，顯然鄭女是因為傷殘坐輪椅又得不到政府公平對待，因而走上絕路。《自由亞洲電台》致電給粵創物流公司3名管理人員，但電話都無人接聽。

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