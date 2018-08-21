梅蘭妮亞嗆川普？「濫用社群網路有害！」

川普與梅蘭妮亞日前秀恩愛，不過兩人不合的傳聞經常被美媒提出。（路透）

2018-08-21 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普愛用推特（Twitter）等社群網站，其妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）在美國時間週一發表了反網路霸凌的聲明，強調社群媒體若使用不當有「破壞性」且「有傷害」，不少美國主流媒體都聯想到愛用推特的川普。

綜合外媒報導，梅蘭妮亞週一聲明指出，「在現今全球社會中，社交媒體已是孩子們日常生活的一部分，它可以有正面的使用方式，但如果使用不當，也可能具有『破壞性』且『有傷害』。」

梅蘭妮亞整段聲明都未提到川普，但美媒立刻聯想到川普的推特使用方式，不少媒體認為川普愛用推特，對於批評者從不留情在網路上帶頭反擊，甚至常給反對他的人取負面、不雅的綽號。

川普的批評者認為，川普的言行不是下一代的好榜樣，呼籲身為第一夫人的梅蘭妮亞，最該要求改變的對象，就是常言詞霸凌人的川普。

報導提到，川普最近一次公開罵人，是針對前白宮幕僚紐曼（Omarosa Manigault Newman），由於前白宮幕僚紐曼（Omarosa ManigaultNewman）出書揭露白宮秘辛，因而被川普反嗆是「卑劣的人」，並在推特上稱紐曼「瘋狂」、「像條狗」。