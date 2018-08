中國軍事威脅加劇！傳將與東協共同軍演

2018-08-21 09:59

〔即時新聞/綜合報導〕日前美國國防部發表《2018年中國軍力報告》,指出中國可能武力統一台灣,且嚴重威脅台灣及區域內的美國基地安全,遭中國國防部反嗆是曲解中國戰略意圖、渲染「中國軍事威脅」。然而近期有消息稱中國向東南亞國協(ASEAN)提議,定期實施聯合軍事演習,且已經寫進「南海行為準則」原案中,頗有試圖擴大區域軍事影響力的意味。

根據日本共同社報導,據東協外交消息人士20日透露,中國在8月初向東協提議定期實施聯合軍事演習,並且已將其寫進雙方為避免在南海紛爭而制定的「南海行為準則」原案中,原案也列明了中方的另一個提案,也就是如果事先未通知相關國家,或者未達成共識,就不和區域以外的國家舉行聯合軍演。有分析認為,中國此舉是為了排除美國,並防止區域以外的國家介入南海問題,同時也把和東協的合作關係變成既定的事實。

據報導,東協各國軍隊、中國軍隊10月下旬將在中國廣東省近海實施聯合演習,此演習在2月時就已定案,目的是針對船舶衝撞的搜救情況進行演習,軍事消息人士稱「並不是軍事演習」。

日媒稱,中國與東盟的「南海行為準則」,是雙方承諾克制加劇南海緊張局勢行動的2002年「南海各方行為宣言」(Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea)的進一步推進。越南主張需具有法律約束力,而中國則認為不必要,意見存在分歧。