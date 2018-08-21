印度漁民洪水勇救150人 卻因低等種姓身分遭羞辱

印度喀拉拉邦遭遇毀滅性洪水漁夫喬治（Marion George）在2天內奮力救出150人，卻屢屢遭到最高種姓婆羅門的羞辱。印度洪水救援示意圖。（美聯社）

2018-08-21 09:24

〔即時新聞／綜合報導〕印度南部喀拉拉邦遭毀滅性洪水襲擊，數千人爬到建築物高處待援，其他地方的漁民紛紛將漁船裝到卡車上運送到當地救人，有一位47歲的漁夫喬治（Marion George）在2天內奮力救出150人，卻屢屢遭到最高種姓婆羅門的羞辱，他們寧願繼續受困也不願搭低等種姓的船。

據《CNN》報導，喬治透露，他到達某處民宅時，總共有17人被困在裡面，當他喊聲說自己是來救人時，對方竟問他：「這是一艘基督教的船嗎？」原來在印度，信仰基督教的大多是低等種姓的民眾。

喬治回答「是的，我是一名基督徒」後，受困家庭的男人拒絕上船並揮手要他離開，這些人就是印度最高種姓婆羅門，儘管他們受困但絕對不會靠近喬治。5個小時之後，喬治又回到同一個的街區，遇到同一家人還在尋求幫忙，這時對方告訴他：「如果你不碰觸我們，我們就會搭船。」

喬治感嘆，平常情況下他們的態度就是如此，漁民們都以為在這種情況下他們會有所改變。喀拉拉邦政府統計，目前已有2800多位漁民參與救援，其中有一些人也和喬治一樣，被受困者狠狠羞辱。