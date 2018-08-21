呼倫貝爾草原大變身 種出百畝以上的殯儀館、垃圾場

內蒙呼倫貝爾草原上有殯儀館及停車場。（圖擷取自《中國之聲》網頁）

2018-08-21 09:55

〔即時新聞／綜合報導〕內蒙呼倫貝爾草原是中國知名的天然大牧場，但最近在草原上被發現建立起高達百畝以上的殯儀館、火葬場及垃圾場，被懷疑嚴重污染及破壞草原，但當地執法部門回應媒體詢問時，更直接揚言「建垃圾場不需要手續，是當地政府認可的」。

《中國之聲》報導，草原位於內蒙古呼倫貝爾市西南，其新巴爾虎左旗共4.3萬人，在90年代沙漠化嚴重，當地政府鼓勵治沙，最近被指是治沙有成，但是，土地上長出的不是草地，而是垃圾場。

報導指出，記者到訪新左旗阿木古郎鎮，「原本治理完成的草場上，建起了一座殯儀館，殯儀館旁邊還有空蕩蕩的停車場，灰色的水泥地面與盛夏的草原格格不入。停車場一輛車也沒有，從高處看，殯儀館和停車場就像草原上的『斑禿』」，當地民眾指控，新巴爾虎左旗民政局直接侵占治理後的草原，建成火葬場，又圈地放羊。

根據呼倫貝爾市法院的探勘測定，殯儀館佔地47畝，停車場64畝，再加上修建的道路，共120畝，相當於11個標準足球場大小。民眾質疑，整個新左旗4.3萬人口，建這麼大的殯儀館和停車場，幹什麼用？

就在距離殯儀館不遠的地方，還有兩處垃圾填埋場，生活垃圾場佔地193畝，建築垃圾場佔地569畝。就在道路兩旁，堆積著如小山般的100多個垃圾堆。上面還豎立兩個牌子，紅牌是禁倒垃圾，但旁邊的藍牌是「建築垃圾指定傾倒點」，讓記者傻眼，不知能不能倒垃圾。但當地市府直接表態，可以直接倒垃圾。