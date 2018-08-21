二次「川金會」有譜？ 川普批：中國未如以往給予幫助

美國總統川普接受英國媒體專訪時透露，他「非常有可能」再與北韓領導人金正恩會面，並且當面說服平壤放棄核武開發。 （路透）

2018-08-21 08:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普接受英國媒體專訪時透露，他「非常有可能」再與北韓領導人金正恩會面，並且當面說服平壤放棄核武開發。

自從6月12日川普與金正恩在新加坡進行歷史性會晤後，外界仍對北韓抱持懷疑態度，質疑金正恩不願放棄他的核武。川普接受《路透》專訪時表示，相信北韓已採取具體措施實現無核化，美國與北韓之間發生了「很多好事」，但同時也批評中國因為與美國有貿易爭端，沒有如以往盡力提供協助。

川普指出，他在北韓問題上只努力了3個月，而前任政府已經在這個問題上花費了30年。他說，「我停止了北韓的核試驗。我停止了北韓的飛彈測試。日本很激動，會發生什麼事？誰知道？我們繼續看下去。」

去年一度引發對北韓新戰爭的擔憂，川普認為與金正恩的「巨大化學反應」是緩解僵局的關鍵。川普說，「我喜歡他，他喜歡我」、「再沒有飛彈威脅，有許多沉默的時刻...我與金主席有非常好的私交，我想這就是雙方友好的原因。」

當被問及第二次「川金會」，川普說，「我們很可能會這樣做，但我不想發表評論。」川普未提供第二次「川金會」的時間、地點細節。