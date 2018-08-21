北極暖化致天氣型態停留 未來極端氣候將加劇

2018-08-21 00:22

〔中央社〕科學家今天表示，由於全球暖化，北極和其他地區溫差縮小，造成天氣型態在同一地點停留更久，未來北半球的酷夏熱浪和豪大雨情況將更極端。

德國「波茨坦氣候影響研究中心」（Potsdam Institute for Climate Impact Research）和荷蘭阿姆斯特丹自由大學（Vrije Universiteit Amsterdam）發布聯合報告指出，人為溫室氣體排放似乎正破壞向東吹送的高空氣流，即所謂「行星波」，造成北美洲、歐洲和亞洲部分地區可能出現「極端中的極端」天氣。

報告主筆庫姆（Dim Coumou）告訴路透社，「夏季型氣候很可能持續更久。乾熱時期更長，降雨時期也可能更久，兩者都可能導致極端情況出現」，例如高溫、乾旱、野火和洪水。

這份報告根據的是對現有科學文獻的檢視結果，發表在「自然通訊」（Nature Communications）期刊。

今夏北半球許多地區經歷火烤般熱浪，從美國加州到歐洲的希臘都遭遇野火肆虐，甚至在歐洲北部的北極圈內也出現攝氏30度高溫。

研究人員認為，天氣型態移動速度減緩和北極暖化有關。受到氣候變遷影響，目前北極氣溫上升速度較全球平均水準高出一倍多。

報告寫道，推送天氣系統的風力，主要來自寒冷北極和南邊較暖地區間的溫差；隨著兩者溫差縮小，推送風力減弱，高溫和降雨便會停留更久。

而天氣型態停滯，可能會威脅糧食生產。報告指出：「西歐、俄羅斯和美國部分地區的乾熱環境持久，恐怕會影響這些糧倉地區的穀物產量。」