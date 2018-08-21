不看央視新聞聯播是下等人？ 中國「磚家」被砲轟

2018-08-21 00:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京郵電大學世紀學院兼職教授項立剛日前在微博發文力捧中國官媒央視，「不看新聞聯播的一般是下等人」。這番話隨即引發網友怒火，痛批只有在中共體制下，才能產生這種「人渣級『磚』家」。

綜合外媒報導，項立剛掛有多個頭銜，除了兼職教授，還有通信業知名觀察家、中央人民廣播電台特約評論員、電視台評論員、飛象網CEO、北京3G產業聯盟副理事長與秘書長等。

項立剛18日在微博稱，央視新聞聯播比動畫片和娛樂節目要好，「不看新聞聯播的一般是下等人，他們是不需要知道天下大事，他們也不會做大事，做大事的人在中國得看新聞聯播」。隔天又稱：「跟孩子聊了聊說看新聞聯播的帖子，告訴她們，下等人不但不看新聞聯播，還玻璃心，最怕下等人這幾個字，但他們永遠就是渣，再玻璃心也是下等人。」

項立剛的言論引發大批甘願作「下等人」網友的抨擊，「天天看新聞聯播就會看成像這樣的有黨性、無人性的磚家學渣」、「那隻是宣傳聯播而不是新聞。請弄清楚新聞與宣傳的區別！我不想當豬，寧可做下等人」、「主動看中共新聞聯播的都屬於被洗腦的奴才，而宣傳新聞聯播偉光正的就是人渣雜碎。能看全世界新聞的才基本可以算人」。

挖苦台灣節目全在扯 網友反問「那你怎麼還『常看』？」

項立剛後來告訴《南方都市報》，他是因「看到台灣新聞裡除了政論節目和娛樂節目之外沒有其他內容，對比我最近看到央視二頻道的一個科技節目，我覺得更有價值，就發了一條微博。後來有人在那條微博裡評論說中國只有新聞聯播，我就有點氣憤，寫了一條關於新聞聯播的（貼文）。」

項立剛18日在微博發文稱，「常看台灣電視，再看大陸的節目，覺得台灣節目就是傻瓜，基本只新聞、政論、娛樂，新聞沒有國際新聞，只台灣那點破事，一件事，所有台全在扯，娛樂誇張和肉麻。完全無大陸的多元化和知識性。」但這也引來網友嘲諷，若他覺得台灣電視難看，「那你怎麼還『常看』？」