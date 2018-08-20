獨居翁陪詐騙集團瞎扯5小時 被官方找去當「反詐騙宣傳志工」

2018-08-20 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國蘇州有位獨居老翁在家中接到自稱「公安局」的電話，指他涉及金融詐騙案，雖然老翁一開始就發覺對方是詐騙集團，不過閒來無事，他想知道對方能「變出什麼花樣」，居然連續跟對方瞎扯了5個多小時；事後老翁還將他跟詐騙集團之間的對話內容製成詳細的文本，交給當地公安局反詐騙中心作案例參考，嘖嘖稱奇的反詐中心最後還邀起老翁擔任「反詐騙宣傳志工」。

綜合外媒報導，這位超狂的73歲劉姓老翁住在蘇州，因為小孩都已長大成人在外工作，平常就獨居在家。

有天老翁接到一通自稱是「公安局」的電話，不過他馬上起疑，立刻將電話掛掉，不料1分多鐘後同樣的電話又打來，來電者先是質問老翁為甚麼掛掉電話，隨後指出有人利用劉姓老翁的身分在一處銀行的開設帳戶，並涉及一起金融詐騙案；正當劉姓老翁一頭霧水時，對方便與他和對起身分資料，並要求老翁要獨自跟他聯絡，不得與他人聯繫。

雖然對方連續派了3個人上陣，想騙劉姓老翁上當，不過老翁越聊越覺得可疑，結果竟然跟對方連續聊了5個小時，直到對方終於要跟他要錢了，老翁隨即以有人回家為由掛掉電話，隨即向當地警局報案，確認是一起冒充公署的詐騙案。

事後劉姓老翁將他與詐騙集團的對話內容，整理成一份資料交給「公安局反詐騙中心」，作為參考案例，而嘖嘖稱奇的反詐騙中心也請老翁擔任他們的「反詐騙宣傳志工」。

劉姓老翁的事蹟一經媒體揭露，中國各地的執法單位紛紛在社群平台發文，對老翁的事蹟表示敬佩；而當劉姓老翁被問及，為什麼會跟詐騙集團聊這麼久時，他說「這就像看書一樣，總會想看到底是啥花樣。」