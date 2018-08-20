耗時8年 希臘今脫離紓困重獲自由

經過8年，希臘終於從破產困境中走出。（歐新社）

2018-08-20 23:28

〔即時新聞／綜合報導〕歐元區的歐洲穩定機制（ESM）董事會主席沈德諾（Mario Centeno）於今（20）日宣布，希臘的最後1次3年紓困計畫成功退場。希臘將在財政上自立，不再依賴救助。

綜合外媒報導，沈德諾表示，雅典在8月20日退出了時長3年的國際救助計畫，「自2010年開始，這是希臘的經濟第一次穩定。」這是希臘8年來第1次可以向金融市場自由借貸。沈德諾在聲明中說：「這是希臘人民的努力、現任希臘政府的合作、以及歐洲夥伴協助貸款及減債才得以完成。」

儘管希臘現在得以自由管理國內的經濟，卻仍受到歐盟執行委員會的監管。這是為了確保希臘不會收回借貸人認同的革新，使希臘支付紓困貸款。希臘政府也在6月承諾，未來都將恪守財政，使財政至少年年都有原初盈餘，使得希臘債務得以支撐，並逐步減少。

2010年，希臘面臨鉅額債務、投資損失和高失業率，以及債務違約風險，導致國家破產。自2015年8月起，歐洲穩定機制提供了619億歐元（約新台幣2.2兆元），國際貨幣基金（IMF）也挹注超過2660億歐元（約新台幣9.5兆元），為全球金融史上最龐大的紓困金額。