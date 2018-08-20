美研究：隱形眼鏡用後2成用水沖走 恐危害生態系統

2018-08-20 21:27

〔編譯孫宇青／綜合報導〕配戴隱形眼鏡的人出於使用上的方便，可能會將隱形眼鏡丟入洗臉台或馬桶沖走，但美國亞歷桑那州立大學的研究團隊19日指出，隱形眼鏡可能會殘留在汙水處理廠的廢泥，當重新進入土壤或海洋中，大量的微塑膠（microplastic）可能會破壞生態系統。

該研究團隊19日在美國化學學會研討會上提出報告，指美國約有4500萬人配戴隱形眼鏡，以廠商提供的日拋、週拋、月拋式隱形眼鏡銷量推估，美國人每年約用掉132億至 147億片隱形眼鏡。團隊接著採訪400多名使用者，有21％會直接把用過的隱形眼鏡丟入洗臉台或馬桶沖走，亦即每年會有約25億片隱形眼鏡進入汙水處理廠。

為了瞭解隱形眼鏡在汙水處理廠瓦解成碎片、微粒的狀況，團隊把隱形眼鏡放入充滿微生物的水槽中，分別靜置14、96和172小時，相當於廢棄物停留在汙水處理廠的時間，發現隱形眼鏡在172小時過後，才會開始輕微崩解。根據實驗成果，美國每年有多達2萬3000公斤的鏡片積存在廢泥中，其中約有55％、1萬2650公斤充滿汙染物的鏡片，會被掩埋在土壤中；流入河流和海洋的數量則難以估算。

團隊指出，土壤中的隱形眼鏡可能會吸收殺蟲劑、除草劑等有害物質，一旦不小心被動物、鳥類、昆蟲吃進去，就可能經由生態鏈逐步回到人類身上，人類將「自食惡果」。另一種情況是，鏡片進入河流、海洋後被分解成「微塑膠」，將增加海洋塑膠汙染；一旦成為濾食性生物或小魚的食物，可能會在牠們體內造成阻塞，也可能讓牠們「假性飽足」，接著因減少覓食，無法得到營養成份而餓死。

相較於更難處理的塑膠袋、寶特瓶，團隊稱只要把隱形眼鏡確實丟入垃圾桶，就能大幅減少其危害。團隊也表示，鑑於民眾普遍認知不足，他們已開始與隱形眼鏡製造商溝通，呼籲廠商在包裝上印製宣導內容，提醒使用者如何正確處置鏡片。而長遠來看，隱形眼鏡要能回收再利用，才能有效減少塑膠污染。