4歲童只剩7公斤 全身排泄物 父詭辯：是醫院的錯

2018-08-20 21:52

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭近日爆出了一件慘絕人寰的虐童案件，一名4歲男童瘦到皮包骨，渾身上下更是有大片排泄物數，涉嫌虐待的父親卻辯稱「都是醫院實驗的錯」。

綜合外媒報導，烏克蘭中部的新烏克蘭（新烏克蘭卡）一名年僅4歲的男童福拉迪克（Vladik Molchenko），被到家查訪的社工發現已瘦到前胸貼後背，「當我們進到他們家時，只見孩子奄奄一息地躺在床上，全身上下滿是自己的排泄物」，社工當下緊急向法院提交申請，強制將弗拉迪克送醫。

受虐男童甚至餓到在送醫途中向社工及醫護人員祈求一點點的麵包及水，在醫院裡看到護士拿著盤子，還以為那上頭有食物，歇斯底里地尖叫。社工說：「這就能證明他忍受多長時間的飢餓，因為他認為那個上頭有食物。」社工表示，儘管自己看過許多受虐兒的案例，仍因男童的模樣而心疼。

醫生表示，弗拉迪克確實營養不良，他的體重只有7公斤，然而像他這樣年紀的孩子，應該要有16公斤。所幸醫生表示男童並沒有生命危險，只要在醫院調養一段時間便能康復。

弗拉迪克的父親則否認虐童，聲稱他的孩子是因為接受過當地醫院的實驗後生了病，體重一直下降，他告訴過醫生，醫生卻不理會他。警方不採信父親的說法，已對夫妻倆提出刑事訴訟，法院正審判是否要剝奪他們對男童的監護權。