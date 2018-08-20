持刀闖入警局高喊「真主至大」 男子遭警方擊斃

西班牙加泰隆尼亞自治區首府巴塞隆納，在今（8月20日）驚傳遭恐怖攻擊，有一名男子持刀闖入當地一處警局高喊「真主至上」（Allahu akbar），結果立刻遭警察開槍擊斃。（法新社）

2018-08-20 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙加泰隆尼亞自治區首府巴塞隆納，在今（8月20日）驚傳遭恐怖攻擊，有一名男子持刀闖入當地一處警局高喊「真主至大」（Allahu akbar），結果立刻遭警察開槍擊斃。

綜合媒體報導，當地警方指出，這位男子在8月20日的凌晨6點左右，持刀闖入巴塞隆納的柯羅內亞（Cornella）一處警局，高喊「真主至大」（Allahu akbar）並意圖襲擊警察，結果馬上被警方開槍擊倒，最後傷重不治。

當地媒體指出，這位襲擊警局的是29歲的阿爾及利亞裔男子泰伊柏（Abdelouahab Taib），住在柯羅內亞，並擁有西班牙的居留證，過去沒有任何前科。

警方事後對兇嫌的住處展開搜查，發現他的住處僅離事發警局數百公尺遠而已；警方也將這起襲擊案定調為「未遂的恐怖攻擊」。

不過這恐怖攻擊的發生時間也頗為敏感，是巴塞隆納一起恐怖攻擊的1周年的幾天之後；2017年8月17日，有恐怖份子駕車，衝上巴塞隆納極富盛名的蘭布拉大道衝撞路人。

而巴塞隆納的度假勝地坎布里爾斯（Cambrils）也在不久後被恐怖份子以同樣的手段發動攻擊，總共導致16人死亡與逾百人受傷。