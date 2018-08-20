中國黑心公司無麻醉取卵牟暴利 受騙女孩最小14歲！

2018-08-20 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國代孕黑市猖獗，近日被踢爆有公司拐騙未成年少女非法買賣卵子，最年輕的賣卵者年僅14歲。

根據《梨視頻》報導，武漢一間「途欣悅」公司聲稱是合法的捐卵公司，卻非法買賣卵子。一名曾被拐騙賣卵的馬姓女子表示，該公司會從網路上誘騙需要工作的人，騙他們面試後，再利誘他們捐卵，說「這樣錢來得比較快」，半個月就能賺到人民幣1.5萬元（約新台幣6.7萬）。

「途欣悅」以提供員工住宿為由將女孩們騙到骯髒簡陋的農村集中管理，為了順利取卵，騙打「營養針」讓卵泡成熟，再把受騙女子蒙眼帶到私人樓房取卵，手術「連麻醉都沒有」，令女孩們痛得哇哇大叫，有受害者說，公司雖然會告訴賣卵的女孩「一次只取1~2顆」，但實際上卻有人一次被取了20多顆。

馬女說，卵子價錢以家世背景、長相、學歷決定，捐卵一次，報酬是人民幣7000元（約新台幣3.1萬元）到1.2萬元（約新台幣5.3萬元）左右，但公司卻能淨賺人民幣10萬元（約新台幣45萬元）。被拐騙女子以未成年居多，年紀最小的只有14歲，但公司偽造一堆假資料，例如已經滿19歲、大學畢業和修圖讓人以為捐卵者長得漂亮。

儘管被拐騙的人知道事實，許多女孩仍因為父母不願花錢讓她們刺青、打耳洞等，或是有些人要籌措生活費，依然甘願賣卵換錢；也有人無奈表示：「都上了賊船了，已經沒有退路了！」

對此，微博網友表示，「6年了，主管部門毫不知情嗎」、「有關部門也該管管了，更重要的是女孩子要懂得自愛」、「女孩子多讀書吧，這個社會很恐怖」、「不打麻藥，下體穿刺，不要為了那麼點錢毀了自己」。