母子因韓戰分離 當年才4歲的兒子再見已72歲...

李錦善與兒子善哲重聚，兩人相擁而泣。（美聯社）

2018-08-20 19:20

〔即時新聞／綜合報導〕南北韓在今天（20日）起至26日將舉行兩場離散家庭團聚。睽違許久的第一輪聚會，南韓有89位民眾要在北韓的金剛山酒店與自己當年離散的北韓親屬見面，場面令人動容。其中已經高齡92歲的李錦善（Lee Keum-seom）表示，自韓戰以後，自己與當年才4歲多的兒子分離，逃到南韓的她，每天都輾轉難眠、食不下嚥，時刻惦記著在北韓的愛兒，今天終於要和時隔快70年沒見的兒子相聚，她內心十分激動，「我沒想過這一天真的會成真」！

根據外媒報導，92歲的李錦善一直以來都在擔心住在北韓的兒子，她表示，當年因為戰爭，自己和丈夫及當時才4歲的兒子善哲（Sang Chol）走散，到處都找不到。之後為了逃亡，她忍痛帶著當時尚在襁褓中的女兒搭上逃往南韓的船。到南韓以後，李錦善再婚，育有7個小孩，但是在她心裡總有那麼一道無法抹平的傷痕，那就是當年在戰爭中走散的丈夫與兒子。但李錦善意識到自己可能再也不會見到他們了，儘管無時無刻都惦記著，「但是我當時連他們是否還活著都不知道」！

隔了幾十年竟然盼到了李錦善做夢也不敢想的事，就是與兒子善哲重逢，李錦善還說當初一得知自己能夠參加今天的團聚活動，腦袋一片空白，完全無法相信，「我不知道到時見面的感覺是好還是壞，我也不知道這到底是真的還是一場夢...。」

得知當年4歲的善哲還在世，李錦善湧起許多思念與想知道的事情，像是善哲在住在北韓哪裡？跟誰一起生活？是誰養育他長大？更重要的是她想看看兒子過得好不好。

失散多年的母子終於相聚，無以言喻的感動流露，兩人相擁而泣，當年才4歲大的善哲，現在已經72歲。儘管當時還年幼的善哲，對母親的記憶模糊，但是因為戰爭被迫分離的痛苦還是烙印在心上，他也一直希望自己能在走之前，見上南韓的親人一面。原來，當年善哲的父親發現與妻子李錦善走散後，擔心的帶著善哲回到家鄉找妻子與女兒，也因此讓一家人就這麼分隔了近70年。

韓戰造成兩韓許多家庭破裂，包括李錦善在內的89人還算是比較幸運的，今天能夠參加團聚，還有很多人因為親人在這段期間已經過世而無法團聚，只能帶著對親人的模糊記憶以及戰爭帶來的分離傷痛繼續遺憾。