官媒稱買票就可去NASA諷小英 中國網友也打臉

蔡英文總統「同慶之旅」19日過境美國休士頓，也參訪了美國國家航空暨太空總署（NASA）詹森太空中心，成為第一位到訪的台灣總統。（歐新社）

2018-08-20 20:50

〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文總統「同慶之旅」出訪回程19日過境美國休士頓，順道參訪美國國家航空暨太空總署（NASA）詹森太空中心，成為第一位參訪美國官方機構的台灣總統；消息一出，中國官媒《環球時報》立刻譏諷「只要買票誰都能去」，但網友立刻翻出「排華禁令」，只要是中國人就進不去，有中國網友直接在《環球時報》留言打臉「美國早就立法任何中國人不得進入NASA。」。

針對《環球時報》的「只要買票誰都能去」說法，有中國網友立刻翻出「NASA排華條款」打臉，留言表示「美國早就立法任何中國人不得進入NASA；偏偏讓台灣人進去，明目張膽地承認台灣不屬於中國。」

NASA讓小英進去 中網友：承認台灣不屬中國

過去美國在歐巴馬政府時期，眾議員約翰·卡伯森（John Culberson ）曾敦促時任總統歐巴馬不要讓NASA和中國國家航天局（CNSA）做進一步的交流和接觸，隨後美國第112屆國會也在2011年4月通過「NASA排華條款」，禁止NASA以其資金，在NASA的設施接待任何來自中國的官方訪客，NASA的科學家也不得與任何中國企業相關的中國公民合作。

另外，也有其他的中國網友在相關新聞下留言表示「休斯頓（休士頓）的航天博物館，確實買票就可以進；但與NASA官員和科學家見面溝通，沒有官方渠道事先安排，沒可能。」、「在中國都不能議論領導人」、「說這種話真酸，可惜人家不用買票！可以與負責人交談；你想進去？對不起，不准或買票！這就是差別！」、「說得好像買了票就可以進控制室、有負責人全程陪同一樣。」