今起3個月... 日本卡拉OK可點播100首台灣流行歌

台灣人氣流行歌手盧廣仲（右）和樂團滅火器、落日飛車參與今年在日本舉辦的台灣音樂節「2018 TAIWAN BEATS」。（記者林翠儀攝）

2018-08-20 17:44

〔駐日特派員林翠儀／東京20日報導〕喜愛台灣歌手盧廣仲代表作「魚仔」的日本朋友，以後也能在日本的卡拉OK直接點播K歌了。

日本大型的卡拉OK連鎖業者「JOYSOUND」社長神谷純20日宣布，從今天起將以3個月的時間，在旗下卡拉OK的歌單中加入台灣人氣流行歌曲，總數將達100首。

首波登場的歌曲有18首，包括盧廣仲的「魚仔」、「一定要相信自己」、非人物種的「擺渡人」、小男孩樂團的「天降辣妹」、滅火器的「長途夜車」、草東沒有派對的「山海」、落日飛車的「Greedy」等。

為了鼓勵更多日本人參與K歌，JOYSOUND還祭出了價值2萬圓（約合台幣5600元）的旅遊券7張及40份「TAIWAN BEATS」獎品。

台灣音樂節 20日晚在東京「澀谷WWWX」舉行

台灣文化部影視及流行音樂產業局為在日本推廣台灣流行音樂，從2014年起與日本業者合作舉辦台灣音樂節，今年邁入第5年擴大路線與JOYSOUND首次攜手合辦「2018 TAIWAN BEATS」，20日晚間在東京「澀谷WWWX」舉辦現場演唱會。

受邀登場的歌手盧廣仲及樂團滅火器、落日飛車今天上午參加開幕記者會。盧廣仲因為演出公視「花甲男孩轉大人」而成為台灣最有名的「長孫」，近年也經常在日本舉行演唱會，有一票死忠的粉絲，11月預定在東京赤坂的公演，也因為預售票全部賣光，主辦單位宣布加演2場。

盧廣仲和去年獲得金曲獎最佳樂團「草東沒有派對」上週末也獲邀參加日本最大戶外音樂節「夏日音速音樂節」（ Summer Sonic） ，盧廣仲表示，參加日本音樂節的機會變多了，能和這麼多人見面他覺得很感謝。

擔任今年台灣音樂節顧問的閃靈樂團團長兼貝斯手葉湘怡（Doris）表示，今年參加的歌手在日本皆有很多樂迷，這幾年在文化部的推廣下，在日本已逐漸打開市場，這次首次與日本卡拉OK業者合作很值得期待。