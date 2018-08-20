大馬公司弄丟放射性儀器 可製髒彈

2018-08-20 18:16

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞當局正全面動員瘋狂尋找一台失蹤的放射性儀器，其中含有放射性同位素「銥-192」，半衰期為73天。當局擔心，這台放射性散布裝置（Radioactive Dispersal Device,RDD）如果被拆卸，可能會造成大量輻射洩漏，萬一儀器流入非法分子手中，還能用於製造髒彈。

馬國《新海峽時報》報導，這台遺失的RDD重達23公斤，屬於一家為重工業提供測試、校準和檢查服務的私人企業所有。本月10日，該公司2名技術員在森美蘭州芙蓉市（Seremban）完成工作後，就把這台儀器抬上小卡車，凌晨2時開車前往位於莎阿南（Shah Alam）的辦公室，抵達目的地後才發現這台RDD不翼而飛。

2名技術員聲稱途中並沒有停車，並說到目的地時，發現小卡車的後車門被打開了，懷疑RDD可能在路途中遺失。但調查顯示，小卡車的後車門上鎖機製完好，並沒有在途中自行打開。2名技術員一度被警方拘押，但已在上週五獲釋，因為警方沒有查到任何嫌疑，包括可能與恐怖主義或恐怖分子有關。

由於該儀器含有可能危及安全的放射性物質，大馬原子能委員會（AELB）擔憂找到儀器且可能不知道這是什麼東西的人，可能會將其拆除作為廢金屬出售，導致大量輻射洩漏。

AELB一名消息人士說，截至昨日，仍沒有這台儀器下落的任何線索，「我們呼籲擁有它的人與警方或AELB連繫，不要打開它」。該人士說，「它不能落入壞人手中，因為後果可能是致命的」。