非洲豬瘟肆虐中國 蔓延狀況一次看懂

2018-08-20 17:27

〔中央社〕中國近期爆發非洲豬瘟，繼遼寧瀋陽和河南鄭州後，江蘇省連雲港市海州區也傳出疫情。分析認為，若疫情持續發酵，豬價將提前見底。台灣農委會也將召開跨部會議研商對策。

農委會防檢局副局長施泰華今天表示，世界動物衛生組織（OIE）官網目前僅顯示中國通報的瀋陽、鄭州確診案例。但如今連雲港也有案例，不排除中國的非洲豬瘟感染範圍，實際上比OIE所掌握的更大。

OIE將非洲豬瘟列為法定報告動物疫病，中國則列為一類動物疫病，是重點防範的外來動物疫病。目前全世界都沒有預防非洲豬瘟的疫苗。撲滅措施只有封鎖、封殺以及無害化處理。

中國農業農村部官網在8月初公告，遼寧省瀋陽市瀋北新區一養殖戶的生豬1日發生疫情，3日經中國動物衛生與流行病學中心確診為非洲豬瘟疫情。這家養殖戶的豬存欄383頭，發病47頭，全數死亡。

當地啟動重大疫情應急預案二級回應，對疫區進行封鎖，截至3日下午3時，已撲殺913頭生豬，並暫停生豬外運。

然而，封鎖行動仍無法有效阻止疫情蔓延。河南鄭州雙匯屠宰廠16日也傳出，從黑龍江湯原縣鶴立鎮交易市場運到的260頭豬隻，有30頭感染非洲豬瘟死亡。

鄭州市政府決定，自當天起對鄭州雙匯劃定疫點並實施封鎖6週，制訂系列防範疫情擴散政策。

中媒報導，河南是中國養豬大省，官方資料統計年產生豬7000萬頭，占整體產能的1/10，超出東北三省的總產能。

中國豬隻畜牧分析網站「搜豬網」分析師馮永輝日前接受陸媒採訪時分析，鄭州地處中原腹地，是京廣、隴海鐵路交匯處，交通發達、人口密集度高，十分不利於疫情控制，「致死率100%的非洲豬瘟疫情如果擴散，無疑是養豬人的一場浩劫」。

不料，河南疫情傳出後，中國農業農村部新聞辦公室19日也公布，江蘇省連雲港市海州區某養殖場的生豬15日起出現不明原因死亡，截至目前已發病615頭，死亡88頭。目前已確診為非洲豬瘟疫情。

對於各地接連傳出疫情，中國農業農村部20日表示，正與警方等相關部門協同追查病毒的具體來源，3處疫情發生之間是否有相關也正在調查中。

中國中泰證券股份有限公司20日則分析，非洲豬瘟疫情再度升級，肉製品加工及養豬股近期受影響出現大幅下跌。如果疫情持續發酵，或將加速本輪週期產能出清，豬價提前見底。

對於中國非洲豬瘟蔓延，台灣農委會副主委黃金城8月初曾表示，今年7月之前為預防口蹄疫，已禁止陸客進入畜牧場與觀光牧場參觀，現在為防非洲豬瘟，將延續此作法。

農委會防檢局20日公告，中國非洲豬瘟感染範圍恐怕比國際掌握嚴重，22日農委會將為此召開「因應中國大陸非洲豬瘟疫情第1次跨部會聯繫會議」，防疫層級確定要再擴大。