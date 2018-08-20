非洲豬瘟肆虐中國 蔓延狀況一次看懂

2018-08-20 17:27

〔中央社〕中國近期爆發非洲豬瘟，繼遼寧瀋陽和河南鄭州後，江蘇省連雲港市海州區也傳出疫情。分析認為，若疫情持續發酵，豬價將提前見底。台灣農委會也將召開跨部會議研商對策。

農委會防檢局副局長施泰華今天表示，世界動物衛生組織（OIE）官網目前僅顯示中國通報的瀋陽、鄭州確診案例。但如今連雲港也有案例，不排除中國的非洲豬瘟感染範圍，實際上比OIE所掌握的更大。

OIE將非洲豬瘟列為法定報告動物疫病，中國則列為一類動物疫病，是重點防範的外來動物疫病。目前全世界都沒有預防非洲豬瘟的疫苗。撲滅措施只有封鎖、封殺以及無害化處理。

中國農業農村部官網在8月初公告，遼寧省瀋陽市瀋北新區一養殖戶的生豬1日發生疫情，3日經中國動物衛生與流行病學中心確診為非洲豬瘟疫情。這家養殖戶的豬存欄383頭，發病47頭，全數死亡。

當地啟動重大疫情應急預案二級回應，對疫區進行封鎖，截至3日下午3時，已撲殺913頭生豬，並暫停生豬外運。

然而，封鎖行動仍無法有效阻止疫情蔓延。河南鄭州雙匯屠宰廠16日也傳出，從黑龍江湯原縣鶴立鎮交易市場運到的260頭豬隻，有30頭感染非洲豬瘟死亡。

鄭州市政府決定，自當天起對鄭州雙匯劃定疫點並實施封鎖6週，制訂系列防範疫情擴散政策。

中媒報導，河南是中國養豬大省，官方資料統計年產生豬7000萬頭，占整體產能的1/10，超出東北三省的總產能。

中國豬隻畜牧分析網站「搜豬網」分析師馮永輝日前接受陸媒採訪時分析，鄭州地處中原腹地，是京廣、隴海鐵路交匯處，交通發達、人口密集度高，十分不利於疫情控制，「致死率100%的非洲豬瘟疫情如果擴散，無疑是養豬人的一場浩劫」。

不料，河南疫情傳出後，中國農業農村部新聞辦公室19日也公布，江蘇省連雲港市海州區某養殖場的生豬15日起出現不明原因死亡，截至目前已發病615頭，死亡88頭。目前已確診為非洲豬瘟疫情。

對於各地接連傳出疫情，中國農業農村部20日表示，正與警方等相關部門協同追查病毒的具體來源，3處疫情發生之間是否有相關也正在調查中。

中國中泰證券股份有限公司20日則分析，非洲豬瘟疫情再度升級，肉製品加工及養豬股近期受影響出現大幅下跌。如果疫情持續發酵，或將加速本輪週期產能出清，豬價提前見底。

對於中國非洲豬瘟蔓延，台灣農委會副主委黃金城8月初曾表示，今年7月之前為預防口蹄疫，已禁止陸客進入畜牧場與觀光牧場參觀，現在為防非洲豬瘟，將延續此作法。

農委會防檢局20日公告，中國非洲豬瘟感染範圍恐怕比國際掌握嚴重，22日農委會將為此召開「因應中國大陸非洲豬瘟疫情第1次跨部會聯繫會議」，防疫層級確定要再擴大。

  • 河南省傳出非洲豬瘟疫情後，有記者目擊鄭州市雙匯公司大門工作人員身穿防護衣為進出貨車消毒。（路透）

    河南省傳出非洲豬瘟疫情後，有記者目擊鄭州市雙匯公司大門工作人員身穿防護衣為進出貨車消毒。（路透）