俄羅斯：交付中國24架蘇愷35戰機 年底前完成

俄羅斯將於今年年底前交付中國24架蘇愷35戰機。（資料照，美聯社）

2018-08-20 17:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國空軍戰力將再度升級！俄羅斯聯邦軍事技術合作局局長舒加耶夫（Dmitry Shugaev）今日受訪時表示，今年年底前將完成向中國交付24架蘇愷35戰機的工作，對於向中國出口S-400防空飛彈系統的履約情況，則表示會根據雙方達成的協議按期推進。

根據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯聯邦軍事技術合作局局長舒加耶夫受訪時表示，俄羅斯計畫今年年底前完成向中國交付蘇愷35戰機的工作。俄羅斯與中國於2015年簽署採購24架具有高度機動性的蘇愷35戰機的合同，合同也包含地面設備和備用發動機的供應，估計合同總價達20億美元以上。俄國軍方形容蘇愷35是「第4++代戰機」，也就是它是第四代戰機的頂尖，總體性能非常接近於第五代戰機，除了隱身性能和有源相控陣雷達之外，蘇愷35滿足五代戰機的大部分要求。

而俄羅斯向中國出口S-400防空飛彈系統的履約現況，舒加耶夫表示，俄羅斯按照既定的時間表，交付裝備本身、導彈、以及保障裝備。他指出：「合同是分階段的，雙方都是根據達成的協議在按期推進。」

根據美國國防部日前發布《2018年中國軍力報告》所公佈的數據，中國空軍目前有1490架戰鬥機、530架轟炸機、400架運輸機、130架特種飛機；台灣則有420架戰鬥機、30架運輸機、40架特種飛機。根據先前中俄雙方簽訂的蘇愷35戰機採購合同，俄羅斯應於2017年和2018年分別向中方交付10架戰機。中國已於2016年接收了首批4架戰機。