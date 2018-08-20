日廚師炸天婦羅「手伸進油鍋」卻沒事 背後原因超神奇

2018-08-20 17:33
日本一位廚師在炸天婦羅時，將手指伸進油鍋。（圖擷自推特）
〔即時新聞／綜合報導〕這才是真正的「神之手」！最近日本一位廚師炸天婦羅的影片在網路上引來熱議。因為這位廚師在炸天婦羅時，將自己的手也伸進油鍋裡，但他對此絲毫不在意。
綜合報導指出，日本靜岡縣一位網友最近在推特貼出一段影片，片中有位廚師正在炸天婦羅。不過當這位廚師將裹了麵糊的蛋黃放進高溫油鍋時，他竟然連自己的手指也放進去，而且似乎已經習以為常，每次炸東西都將手伸進油鍋。
這段影片在網路上引來190多萬人次觀看，許多網友都大讚，「也太神！」「那不是超級熱嗎？」「我為廚師的手感到緊張。」但有網友解釋，這其實是萊頓弗羅斯特現象，當液體接觸到足以將它蒸發的高溫時，液體表面會出現一層有隔熱作用的蒸氣，沸騰速度也會大大減慢，因此廚師才能很自然地將手伸進油鍋。
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現時点の人生で一番好きな飲食店は、浜松駅前にある天錦。税込1,000円で最高の天丼が食べられる。店主は職人技を極めすぎて天ぷら油に素手突っ込んで卵黄揚げてる。これ口で言うとみんなに「は？」って顔されるけど言葉通りのパフォーマンスだから動画で見て。 pic.twitter.com/Ycu20RBECe— ゆく nʞnʎ （@Yuku1991） 2018年8月15日