日廚師炸天婦羅「手伸進油鍋」卻沒事 背後原因超神奇

日本一位廚師在炸天婦羅時，將手指伸進油鍋。（圖擷自推特）

2018-08-20 17:33

〔即時新聞／綜合報導〕這才是真正的「神之手」！最近日本一位廚師炸天婦羅的影片在網路上引來熱議。因為這位廚師在炸天婦羅時，將自己的手也伸進油鍋裡，但他對此絲毫不在意。

綜合報導指出，日本靜岡縣一位網友最近在推特貼出一段影片，片中有位廚師正在炸天婦羅。不過當這位廚師將裹了麵糊的蛋黃放進高溫油鍋時，他竟然連自己的手指也放進去，而且似乎已經習以為常，每次炸東西都將手伸進油鍋。

這段影片在網路上引來190多萬人次觀看，許多網友都大讚，「也太神！」「那不是超級熱嗎？」「我為廚師的手感到緊張。」但有網友解釋，這其實是萊頓弗羅斯特現象，當液體接觸到足以將它蒸發的高溫時，液體表面會出現一層有隔熱作用的蒸氣，沸騰速度也會大大減慢，因此廚師才能很自然地將手伸進油鍋。

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