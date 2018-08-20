好想要小孩！ 女同志為生孩子挨1616針...

2018-08-20 12:22

〔即時新聞／綜合報導〕好想要一個小孩！美國亞利桑那州一對女同志為了完成這個夢想，不惜花費近4年時間及約122萬美元，更注射了高達1616次的針筒注射針，直到成功懷孕，於3日生下寶寶後，她們將所有的針筒排列在寶寶周遭行成愛心並上傳網路，該圖片已在Facebook上分享了超過50,000次。

綜合外媒報導，這對女同志是派翠西亞（Patricia）和金柏麗（Kimberly O'Neill），她們於6年前相識相愛，2014年結婚後，決定透過人工受孕的方式來擁有彼此愛的結晶。

起初覺得應該會進行的很順利，但並非如此，派翠西亞做了許多次人工受孕都沒有動靜，醫師對派翠西亞做了基因檢測後，發現她的血液凝固狀況有問題，經調整後第4次胚胎終於著床。派翠西亞回憶道「我們很興奮，進入第8週時已經知道他是個男孩」，但不料第11週後，寶寶的心跳卻停止了，即便如此，她們仍努力不懈的朝擁有愛的結晶這個目標去努力，皇天不負苦心人，讓她們有了倫敦（London）這個寶寶。

每當派翠西亞打完針，金柏麗就會保存針頭，倫敦出生後，這對女同志也連絡專門拍攝新生兒的攝影師帕克（Samantha Packer）拍攝這個讓人震撼的畫面，帕克將派翠西亞挨過的針排列成心型的模樣，光排列針筒就花費了他一個多小時，以紀念得來不易的真愛及寶寶。

派翠西亞表示，期望這張照片能「給別人帶來希望和堅持不懈的勇氣」，更希望倫敦長大後看到這張照片時，可以讓倫敦有不斷嘗試的勇氣。