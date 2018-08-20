日調查：台灣赴日逾10次的重度遊客多 且錢越花越兇

台灣人赴日旅遊10次以上的「重度重遊客」眾多，且去越多次花越多錢！（法新社）

2018-08-20 11:52

〔即時新聞／綜合報導〕台灣人愛到日本玩，日本政府觀光局（JNTO）最近公布統計，7月份外國觀光客訪日人次達283.2萬人，創下歷年來7月紀錄，其中台灣人有46萬500人，較去年7月增3.1%；日本觀光局也指出，台灣曾到日本玩10次以上的「重度重遊客」眾多，且去越多次花越多錢！

根據日本觀光局資料，有越來越多外國遊客選擇到日本觀光，今年1到7月外國觀光客已累計1873萬900萬人，與去年同期相比增加13.9%，台灣是訪日人次第3多的國家，僅次於中國、南韓。

根據《聯合報》報導，日觀光局調查發現，去年有6成1的外國觀光客是「重遊客」，其中南韓佔30%、台灣25%。調查進一步指出，台灣和香港人特別愛到日本旅遊，曾到日本玩10次以上的「重度重遊客」佔總數約20%，且台灣遊客的平均支出有越來越高的趨勢，平均每人的旅行支出比第一次到日本者多了20至40%。

調查也提到，台灣遊客第1次赴日到主題樂園的比率達32%，第2訪日後從事「滑雪」、「觀賞運動賽事」的比率就會升高，造訪地方都市的及單獨旅行者也都增加。

至於今年7月份訪日人數最多的國家，則為中國遊客，共有87萬9100人，且較去年同期增加12.6%；南韓60萬8000人，則較去年減少5.6%。