是班傑明！ 哈薩克斯坦年僅6歲男童看似老人

2018-08-20 11:30

〔即時新聞／綜合報導〕有看過《班傑明的奇幻旅程》的人，看到艾里貝哥夫（Ehlers Danlos syndrome）一定能有所共鳴，艾里貝哥夫被診斷出罕見疾病，稱為「先天性結締組織發育不全綜合症」，讓年僅6歲的艾里貝哥夫看起來猶如80歲老人。

綜合外媒報導，來自哈薩克斯坦東北部阿斯塔納市年僅6歲的艾里貝哥夫在出生一個月時，被診斷出患有「先天性結締組織異常」，俗稱「鬆皮症」，病徵會讓皮膚老化、下垂、鬆弛，而這種疾病會影響身體的結締組織，包括皮膚、肌腱、韌帶、血管、內臟等，艾里貝哥夫更是罹患了關節炎，使得他除了皮膚鬆弛還有脊椎退化的問題。

與生據來的老人面容，對年紀小小的艾里貝哥夫來說，心裡要承受的壓力不小，要面對外界的異樣眼光，與同學及朋友的相處上多少會遇到不友善的舉動，甚至是歧視，艾里貝哥夫的家人不忍他飽受這種折磨，決議為他進行「拉皮手術」。

艾里貝哥夫的母親圖貝格洛娃（Mum Zibensa Tulepbergenova）表示，阿斯塔納市中有家醫院願意冒著違反法規的風險，執意替艾里貝哥夫進行皮膚移植手術，儘管艾里貝哥夫仍不滿18歲，更說道，免費手術須等待多年，所以他們籌錢花約台幣一萬替艾里貝哥夫進行手術，許多親友及善心民眾都有出錢資助。

不過專家說「別抱持太高的期待」，表示拉皮手術無法根治皮膚狀況，術後仍然會老化、下垂、鬆弛，這是無法改變的，只能悉心照料他，減輕併發症發生的可能，對艾里貝哥夫才是最好的。