佈道時邊弄響尾蛇 美國牧師被蛇吻險喪命...

美國肯塔基州（Kentucky）米德爾斯伯勒（Middlesboro）教會的牧師庫茨（Cody Coots，圖中），因一邊弄蛇一邊佈道，日前遭響尾蛇咬差點送命。（翻攝自「Barcroft TV」YouTube）

2018-08-20 11:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國肯塔基州（Kentucky）有1所基督教會的一名牧師，會一邊弄蛇一邊佈道，日前他一如往常這樣做，卻遭響尾蛇咬差點送命。

綜合媒體報導，日前這所「以耶穌之名福音禮拜堂」（Full Gospel Tabernacle in Jesus Name）的米德爾斯伯勒（Middlesboro）教會，其牧師庫茨（Cody Coots）左手拿著麥克風，右手抓著一條響尾蛇佈道，當他把手中的蛇舉高時，突然被蛇迅速地向他右耳咬一口。

「我相信上帝。」庫茨當下雖愣一下，且右肩襯衫已沾滿鮮血，但他仍表示，自己一點也不害怕，上帝能治癒他。之後他繼續佈道，直到越感不適，才被其他教會職員攙扶離場。

庫茨送醫後，醫生表示，庫茨遭「蛇吻」的地方非常接近動脈，再幾公分小命就不保。

消息指出，1978年他的曾祖父，根據《馬可福音》第16章第17和18節：「信的人必有神蹟隨著他們，就是奉我的名趕鬼，說新方言。手能拿蛇；若喝了什麼毒物，也必不受害；手按病人，病人就必好了」，創立該教會。

米德爾斯伯勒教會相信上帝會讓他們蛇毒不侵，故這裡的牧師才會一邊祈禱佈道，一邊逗弄蛇。而也因此，庫茨起初才不以理會。

此外，他的父親杰米（Jamie Coots）在1994年成為牧師，卻在2014年某次佈道時，也是遭響尾蛇咬不願就醫，最後毒發身亡。