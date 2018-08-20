半衰期1570萬年！福島核電站含氚水測出放射性碘超標

福島核災至今，福島第一核電站核污水淨化後的含氚水，仍無法成功完全去除其他放射性物質。（法新社）

2018-08-20 10:28

〔即時新聞／綜合報導〕日本《共同社》報導指出，日本福島核災後，福島第一核電站核污水淨化後的含氚水，未能成功完全去除其他放射性物質，仍有殘留。當中還有放射性物質半衰期長達約1570萬年的物質。

報導指出，福島第一核電站核污水淨化後的含氚水，被測出放射性物質含量超過廢水排放的法令標準值，半衰期約1570萬年的碘129為每公升最大含量62.2貝克，超出了法令標準值9；半衰期約370天的釕106最大值92.5貝克，逼近標準值100貝克；半衰期約21.1萬年的鍀99最大為59.0貝克（標準值1000貝克）。

本月底日本政府將進行聽證會，針對含氚水處理方式進行討論，包括排入海、注入地層等5個選項，其中排入海和排入大氣對社會影響期間較短，官方可能會選擇排放入海，屆時可能先將含氚水稀釋後再排放，殘留放射性物質將被稀釋到標準值以下。

報導認為，此舉可能衝擊當地漁業，日本政府勢必要有更詳細說明。日本政府目前僅針對福島第一核電廠持續積存的含氚水進行研議，但對氚以外的放射性物質，則是幾乎沒有加以討論。

此外，外界對於東電的處理方式提出質疑，認為核污水淨化前的放射性物質含量可能更高，但東電卻表示沒有詳細統計；至8月為止，保管的含氚水數量將達到92萬噸，但東電稱對680個儲罐各自的放射性物質含量也表示「沒有調查」。