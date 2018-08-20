南北韓離散逾65年家屬相聚 手錶、巧克力派成伴手禮

2018-08-20 10:15

〔即時新聞／綜合報導〕南北韓睽違兩年的首輪離散家屬聚會，今（20）日起至22日舉辦，89名南韓方離散家屬，將在北韓領土上，與自己時隔至少65年的親屬相聚。

據《韓聯社》報導，時隔兩年的南北韓離散家屬聚會，今日到22日，與24日至26日，分兩輪在北韓金剛山酒店舉行；而首批南韓方離散家屬，已於當地時間8時35分，搭乘大巴士從江原道束草市前往目的地。

報導指出，此次活動，僅有7對是父母與子女間的會面，大多數參加者是與堂親、表親或是侄輩親屬見面，其他則是與親兄弟姊妹相聚。

報導表示，如此現象，是由於參加活動的家屬年事已高，且本次南韓方最年長的參與者已101歲，屆時他將與自己的兒媳和孫女相見。

《韓聯社》提到，此次南韓方的家屬，為北韓的親屬準備了包括衣服、鞋子、手錶、巧克力派、營養補充劑等大大小小的禮物，甚至有人準備7個包裹。

而這次的活動，時隔至少65年未見面的雙方家屬將在當地時間下午3時開始，進行2個小時的第一場見面；當晚7時，北韓將主辦2個小時的晚宴。

本次活動，雙方家屬將會面6次，共11個小時。在21日當天，雙方將有2小時的單獨會面，並在之後於客房內共用1小時午餐；而22日在進行告別見面和集體午餐後，南韓方家屬將搭車返國。第二輪的會面也將比照此行程辦理。

此次活動是自2015年10月後，雙方離散家屬首次會面，也是雙方領導人在首次「文金會」達成的共識成果。