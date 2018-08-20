太上老君偷情鐵扇公主生下紅孩兒？中國電影引共憤被禁

中國網絡電影《天篷元帥之大鬧天宮》，情節被指控低俗，遭到中國道教聲討，已經被下架禁播。圖為電影情節之一是太上老君火辣偷情鐵扇公主。（圖擷取自網路）

2018-08-20 09:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國網絡電影《天篷元帥之大鬧天宮》，情節之一是太上老君偷情鐵扇公主，生下紅孩兒，據報導，誇張的劇情遭到道教界怒轟，中國道教協會開會議聲討，指控「貶低醜化道教神仙，嚴重傷害道教界感情」，這部影片已被下架禁播。

綜合媒體報導，這部電影被稱是以《西遊記》為藍本，並結合民間傳說及網絡小說等，重新創作成電影劇本，拍成電影，今年5月中旬在中國網絡平台播放。

但是，從播放之後，即引來大量網友砲轟「低俗不堪」，劇情是講天篷元帥（即豬八戒前世）無意間捲入天庭大陰謀，為救好友大鵬及心上人玉兔，聯合眾妖仙大鬧天庭，但情節之中，有天篷元帥看到嫦娥洗澡，還化成螃蟹躲進洗澡水裡；太上老君變「小王」與牛魔王妻子鐵公主偷情，生下了紅孩兒，更有兩仙在煉丹房火辣偷情的場景。

針對這誇張低俗情節，中國道教協會在本月15日發表聲明，指「該電影貶低醜化道教神仙，嚴重傷害道教界感情，引發道教界人士和信教群眾強烈反應」，要求依法處理；電影製片公司及優酷等多名高層在強大的輿論壓力下，8月17日專程到中國道教協會道歉，還表示已把相關影片及圖文下架、屏蔽。