台旅法後首位台總統訪美《紐時》：蔡英文行程獲禮遇

蔡英文過境休士頓時，參觀美國國家航空暨太空總署（NASA）詹森太空中心。（圖擷自蔡英文臉書）

2018-08-20 08:30

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文過境美國洛杉磯和休士頓，此行是美國總統川普簽署《台灣旅行法》後，台灣總統首次踏上美國土地。《紐約時報》撰稿人認為，雖然短暫引起中國強烈抗議，但台美關係持續深化，蔡英文訪美的行程也獲美方禮遇。

《紐時》駐台北特約撰稿人赫頓（Chris Horton）表示，此行蔡英文見了3個國會議員，其中民主黨眾議員謝曼（Brad Sherman）還公開呼籲，美國應打破數十年的慣例，正式邀請蔡英文訪問華府。

赫頓認為，儘管外界不太期望川普會接見蔡英文，但此次蔡英文過境美國的安排，顯然比以往更獲禮遇，包括美國准許台灣媒體跟拍，蔡英文還參觀了台灣在洛杉磯的準外交單位以及在雷根圖書館，在休士頓則參觀了美國國家航空暨太空總署（NASA）詹森太空中心。

針對「85度C事件」，赫頓則表示，此事再度證明，中國利用其經濟力量脅迫民間企業認錯，先前也發生在全球各大航空業者身上。文中也提到，民調顯示，台灣絕大多數人反對被中國統一。

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）主任葛萊儀（Bonnie Glaser）則表示，川普政府允許蔡英文造訪雷根圖書館和詹森太空中心，代表美政府「信任」蔡政府，認為蔡英文不會說任何話或做任何舉動讓兩岸關係更加惡化。