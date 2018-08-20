攻進美國後院 中國鳳凰衛視轉進墨西哥買大功率電台向美廣播

鳳凰衛視傳收購墨西哥電台，專向美國廣播。（圖擷取自鳳凰衛視臉書）

2018-08-20 07:35

〔即時新聞／綜合報導〕在美國聯邦通訊委員會（FCC）的干預之下，中國企業購買美國媒體有嚴格規定，不過，據報導，中國採取繞大彎方式，位於香港的鳳凰衛視，日前透過紐約的一家中資企業，買進墨西哥一家電台，以中文專對美國廣播，攻進美國後院。

綜合媒體報導，今年7月，鳳凰衛視買進墨西哥一家7萬7500瓦的調幅電台，AM 690，呼號為XEWW；根據美墨條約，這電台可以從墨西哥境內距美墨邊境10英里處，向美國廣播，信號遠至300英里（約500公里）到達南加州，覆蓋整個聖地牙哥和大洛杉磯都會區的1百多萬華人。

據報導，完成收購後，廣播語文將從西班牙文轉成中文，並在洛杉磯製作節目後，傳送到墨西哥對美國廣播；這次收購，引起加州一帶華人社區的關注，並有人向FCC提交申訴書，想要阻止這項交易，「申訴書說，這家新電台將替中共做宣傳，對南加州的美國華人社區實施洗腦，影響美國華人社區的政治和經濟狀況」。

據報導，鳳凰衛視近年積極想打入大洛杉磯地區的廣播市場，但是都因為美國聯邦通訊委員會（FCC）「外國人擁有電台不得超過25%」的法規而無法如願，這次交易，明顯是繞彎進入美國。