讓雙胞胎嬰兒「抓周」定生死 父母淚崩跪求原諒

中國一對年輕夫妻以「抓周」方式，讓罹罕病的雙胞胎自決生死。示意圖與本新聞無關。（資料照）

2018-08-20 07:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東邱姓年輕夫婦產下一對雙胞胎，卻在未滿一歲時，發現2子都罹患罕見疾病，而醫治2人需逾百萬元人民幣，夫婦倆估計散盡家產也只能救1人，但要讓哪個小孩存活？在難以抉擇情況下，他們打算讓雙胞胎「抓周」，決定生死。

綜合中媒報導，韶關市始興縣的邱柏欽、鄧寶玲去年10月生下雙胞胎，但11月間先是哥哥身體不適送醫，醫生驗血後發現白血球數量超過32萬，明顯異常，檢查過程呼吸突然停止，花了4小時救活。同一天，弟弟也發病，緊急送醫，兩兄弟被檢查出得到罹病機率只有二十萬分之一的罕見疾病「慢性肉芽腫病」，醫生表示一般嬰兒活不過2歲，骨髓或臍帶血移植是唯一的治療方法，但醫療費最少要100萬元人民幣。

夫婦倆為了救孩子，已向親友借了一遍，花費40萬元人民幣勉強維持1個小孩的移植費用。但龐大醫療費用壓得他們喘不過氣，決定趁母親外出時，讓小兄弟在寫有「留」、「走」的2張紙，抓周自決生死，結果弟弟抓到「走」、哥哥抓到「留」，夫妻倆頓時崩潰，在小兒子面前跪地說「對不起」。

所幸雙胞胎的祖母回家後發現「荒唐事」，痛斥兒、媳，並表示，2個都要救。不過，隨著時間一天一天過去，雙胞胎病情已更加惡化。