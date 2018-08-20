印尼龍目島一日數強震 已知1人死亡

2018-08-20 02:36

〔中央社〕美國地質調查所（USGS）表示，印尼龍目島（Lombok Island）今天發生一連串強震，其中一次強震規模6.9。強震已知造成1人不幸喪生，建築物受損，民眾驚慌避難。

龍目島東北部今天早上發生規模6.3強震，造成1人死亡，建築物受損，並且引發塌方。此一強震發生數分鐘之前，同一區域出現一次規模5.4強震。

晚間同一區域再次發生強震，規模6.9，震源深度20公里，目前尚未傳出傷亡。

印尼當局表示，沒有引發海嘯風險。

兩週前，龍目島發生規模6.9淺層強震，造成460人喪生。