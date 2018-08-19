中國旅遊禁令沒在怕 帛琉總統霸氣：我們重質不重量

帛琉因為中國的旅遊禁令觀光客人數大減，但總統雷蒙傑索立場完全不軟化，還強調帛琉的觀光「重質不重量」。（美聯社）

2018-08-19 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國在去年底因為脅迫我國在南太平洋的友邦帛琉與我國斷交，但帛琉不從，便下令國內的旅行社禁止出團到帛琉，導致帛琉的觀光人次銳減。對此，帛琉總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau Jr）對路透表示，中國希望帛琉及其他台灣外交盟友轉向跟他們建交已不是秘密，但是帛琉政府不打算用這種方式去認同「一中」政策，他更表示，帛琉的觀光「重質不重量」！

綜合媒體報導，據官方數據顯示，2017年赴帛琉旅遊的觀光客約有12萬2000名，其中中國遊客有5萬5000名，幾乎佔了帛琉觀光人口的一半。北京當局因為施壓帛琉與我斷交改與中國建交遲遲未果，便發布旅遊禁令，而且影響巨大，帛琉首都科羅（Koror）商業中心明顯變的十分冷清，許多旅館、餐廳、景點的人潮減少。也因為這個緣故，帛琉太平洋航空（Palau Pacific Airways）自禁令頒布後，訂位少了50%，只好在上個月宣布停飛中國航線。

路透社記者也實際走訪帛琉，去了解中國這道旅遊禁令頒布後對帛琉之影響到底有多大。總統雷蒙傑索也對路透社表示，目前帛琉政府的原則與台灣較一致，為了因應中國這項禁令，帛琉觀光發展將會轉向「重質不重量」，把焦點放在消費力較高的遊客，而不是會對自然環境造成破壞的大眾旅遊，「旅客人數多不代表帛琉收入就會跟著多，這的確讓我們更有決心追求重質不重量的政策。」