普廷飛德國會梅克爾 克里姆林宮：兩人大部分沒共識

2018-08-19 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）昨（18）日晚間前往德國柏林，與德國總理梅克爾（Angela Merkel）會晤，會後克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，對於烏克蘭、敘利亞等議題，雙方完全沒有達成協議，但在北溪二號天然氣管線的建設上，雙方皆認為「經濟建設不應被政治化」。

綜合外電報導，俄羅斯總統普廷昨日晚間於柏林附近的國賓館梅塞堡（Meseberg palace），與德國總理梅克爾會面，討論烏克蘭、敘利亞、伊朗核協議、天然氣能源與美國關稅問題等議題，但克里姆林宮發言人表示，雙方對於大部分的問題，難以取得共識。

除了毫無共識的烏克蘭、敘利亞等議題之外，兩人還談及將從俄羅斯送天然氣至德國的北溪二號（Nord Stream 2）天然氣管線計畫，雙方皆認為這是單純的商業建設，不應被烏克蘭、美國等勢力政治化。北溪二號的建設讓俄羅斯輸送至德國的天然氣，不再需要經過烏克蘭，不只曾遭到烏克蘭抗議，美方也因為擔憂這條管線會令德國經濟高度依賴俄羅斯，而頻頻向德國施壓。

在抵達德國會面梅克爾之前，昨日下午普廷先到了奧地利，參加奧地利外長克奈斯爾（Karin Kneissl）的婚禮，引起奧地利國內反俄人士不滿。