英研究：手機螢幕滿細菌 比馬桶座髒3.5倍

英國手機保險公司「Insurance2go」研究顯示，手機螢幕含菌量比馬桶座高出3.5倍，逾3分之1的人從未清潔手機。（法新社）

2018-08-19 23:29

〔編譯陳正健／綜合報導〕英國手機保險公司「Insurance2go」研究顯示，智慧手機螢幕其實充滿細菌，其含菌量比馬桶座高出3.5倍，且逾3分之1的人從未清潔手機。

研究人員針對「iPhone 6」、「Samsung Galaxy 8」 及「Google Pixel 」三款手機，進行酵母、黴菌及好氧細菌檢測，發現螢幕是手機的最髒部份，其藏汙納垢程度可能導致皮膚病等健康問題。

研究顯示，逾35%的受訪者從未使用紙巾、清潔液或類似產品，清理自己的手機。僅有20分之1受訪者每6個月內清潔手機一次。

另外，3款手機螢幕加總每公分共有 254.9 的菌落形成單位（CFU），意味每個手機螢幕有84.9單位。相較之下，馬桶及沖水把手只有24單位，辦公室鍵盤滑鼠只有5單位。

英國傳播管理局（Ofcom）研究指出，英國5分之1的人每週上網時間高於工作時間。5分之2的人起床5分鐘內會觀看手機。37%的成人睡前會檢視手機。

針對研究結果，「Insurance2go」銷售經理畢斯頓（Gary Beeston）表示，人們總是隨身帶著手機，沾上細菌無可避免。