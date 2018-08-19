義大利斷橋找到最後3失蹤者 死傷增至43死4命危

義大利北部熱那亞A10高速公路的一座高架橋，14日在狂風暴雨中斷裂崩塌，官方死亡人數為43人。（美聯社）

2018-08-19 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕義大利北部熱那亞A10高速公路的一座高架橋，14日在狂風暴雨中斷裂崩塌，搜救人員在找到最後3具遺體後，19日結束搜尋工作，這起災難的官方死亡人數為43人。

綜合外媒報導，上週二，這座莫蘭迪大橋（Morandi bridge）在交通高峰期突然崩塌，數十輛轎車隨著斷橋跌落50公尺。在搜救人員從被大石塊壓扁的汽車中找到3具遺體：一對夫婦和9歲女兒後，熱那亞政府將官方死亡人數提高至43人，9名住院傷者中，有4人命危。

目前，失蹤名單上的所有人都已被尋獲，但消防隊官員札努特（Stefano Zanut）告訴Sky TG24電視台，「我們仍會持續工作，以完全確定沒有任何人被遺留在水泥瓦礫堆下」，消防員也將盡力保全災難現場，方便調查人員確定意外發生的原因。

這起猶如「世界末日」般的嚴重災難已引發公憤，批評該國老舊的基礎設施，羅馬當局將此歸咎於營運商義大利高速公路公司（Autostrade per l'Italia）管理不善。

義大利高速公路公司18日承諾籌措5億歐元重建橋樑，並籌集資金協助罹難者家庭，以及補助或賠償因為橋斷事件與未來重建過程中，住屋毀損或遷移的當地民眾。

義大利政府17日正式啟動程序，準備撤銷義大利高速公路公司經營高速公路的特許權。