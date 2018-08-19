「西班牙太多西班牙人」？ 憤怒英遊客要求退款

弗蕾達（見圖）要求旅行社對這場「災難般的旅行」進行全額退費。（圖擷取自太陽報）

2018-08-19 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕英國81歲婦人弗蕾達（Freda Jackson）日前與友人前往西班牙貝尼多爾姆（Benidorm）旅遊，卻不滿太多西班牙人在當地度假，投訴酒店內的設施「只為西班牙人服務」，更要求旅行社退回全款1133英鎊（約4.4萬新台幣）。

綜合外媒報導，年長的弗蕾達和友人行動不便，要求旅行社入住較方便的酒店，抵達現場後卻發現住宿位於斜坡上，更安排她們住在高樓層房間，經交涉後改成2樓，但弗蕾達依舊不滿意，認為對方無視她們的不便，「從2樓到酒店泳池，足足有42個階梯。」

此外，弗蕾達也指稱遭到當地人無禮對待，一名西班牙人差點撞倒她，卻沒有任何道歉，加上又指酒店內的娛樂設施，基本只服務西班牙人，讓她覺得2星期的行程全毀了，「為什麼這些西班牙人不去其他地方旅行？」最後她忍不住哭起來，直說「完全毀了我的旅程」。當她要求退款，旅行社只願意針對航班延遲支付一半費用，雙方目前在調解中。

事發後，弗蕾達的說詞經過媒體報導遭到外界抨擊，有人責怪她「愚蠢萬分」，也有人同情她的遭遇，「西班牙依然是個很好的國家，歡迎妳再來玩。」而她指出，這一切都是謊言，「我從來沒說西班牙人應該要住其他地方，而是那間酒店沒有滿足英國人的需求。這全都是斷章取義。」