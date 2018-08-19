歐洲熱浪野火連燒 德國二戰未爆彈恐引爆

2018-08-19 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕熱浪席捲北半球多國，氣候宜人的歐洲今夏尤其炎熱，令歐洲各國都有森林大火的風，在德國，高溫還引發了未爆彈爆炸的風險。

《德國之聲》報導，德國至今仍有數十萬顆二戰期間的未爆彈遺留在地底下，經營彈藥承包商的普魯姆表示，德國可能仍有數十萬炸彈藏在地底下，大多是大城市、從前的軍事基地，以及被聯軍投彈的村落和森林。普魯姆說：「大部分的未爆彈被埋在距地面約30至40公分的地面下，發生森林大火時，這些炸彈就很容易引爆。」

德國聯邦拆彈部專家萊佩爾特（Joachim Leippert）表示，在二戰期間，全國總計近200萬噸彈藥，巴登-符登堡邦被投下了約8萬7千噸的炸彈，啞彈佔了其中的8%到15%。萊佩爾特說：「我們平均每年會在巴登-符登堡找到並拆解18到25枚炸彈。德國一年會發生一次未爆彈自爆案件。」通常是在施工現場被發現，接著，警察便會到場負責人群的撤離，他說：「拆彈順利的話，居民只要在體育館待約莫一個小時便能回家了。」

待得居民撤離完畢，專家便會開始拆彈作業。萊佩爾特說：「一般炸彈的引爆裝置有一個保險絲一根雷管。把它們從炸彈中取出，就能搬移炸彈。」接著拆彈專家會把炸彈帶回處理軍械的地堡，拆解並燒毀未爆彈。

不過這都只是理想情形，萊佩爾特表示，2010年，就有3人在拆彈的前置作業中身亡。他也表示，爆炸物越舊就越難捉摸，因為這些炸彈早已過了使用期限，而經過了數十年的掩埋，雷管更會產生許多有害的化學物質。