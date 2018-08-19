這餐廳晚上「14禁」！ 德國老闆：實在忍不住了

2018-08-19 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕德國1間名為「阿嬤廚房」（Omas Küche）的餐廳，最近宣布將禁止14歲以下的孩童，在晚餐時段入店用餐，引起德國媒體與網友的批評，而餐廳老闆馬克爾（Rudolf Markl）表示，禁止孩童於晚上時段來用餐，不是針對孩童，是針對不管教孩子的父母。

綜合媒體報導，德國鄰近波羅的海的餐廳「阿嬤廚房」最近宣布，該餐廳下午5點後禁止未滿14歲的孩童入內用餐，引起不小的批評聲浪，許多人認為老闆有「年齡歧視」之嫌，德國反歧視局局長弗蘭克（Bernhard Franke）也表示，老闆馬克爾將面臨被客戶提告的風險。

對此餐廳老闆馬克爾表示，他會訂下這條規範的導火線是，前陣子有1群不受控的孩子，破壞了店內的收藏品。而且平常也有許多家長帶著幼童來吃飯，對於孩子們的失控行為，父母們卻通常都不出聲制止，讓馬克爾最終忍無可忍，決定禁止未滿14歲的孩童於餐廳的晚餐時段入內用餐。

馬克爾也說，對於他的決定，其實有不少顧客都相當支持，而他強調，禁止未滿14歲的人在晚上來餐廳用餐，不是因為歧視孩童，而是友善成年，人他也希望他的餐廳能提供給旅客「一片平和的綠洲」，客人來到餐廳能夠享有1頓安穩的晚餐。