才爆抄襲Google 中國紅芯又遭揭創辦人履歷造假

2018-08-19 21:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國科網公司「紅芯時代」最近被踢爆抄襲Google的瀏覽器Chrome，又被爆出公司的兩名創辦人陳本峰和高婧涉嫌履歷造假，這兩人的經歷號稱十分輝煌，畢業於一流大學、也曾在大企業做過事，但是這些在履歷上被提到的單位，日前紛紛跳出來澄清，這兩人和他們完全沒有關係。

綜合媒體報導，本月15日，紅芯時代宣布完成了人民幣2.5億元（新台幣11.25億元）的「戰略融資」，並聲稱他們創新出唯一屬於中國人自己的瀏覽器內核，但是不久後就有網友發現紅芯瀏覽器與Google雷同，引發抄襲風波，事發後，紅芯時代創辦人之一的高婧改口說他們是「站在巨人肩膀上」創新，不是抄襲，並發出道歉信，承認誇大說詞。

一波未平，一波又起，近日又爆出紅芯時代兩名創辦人履歷造假。紅芯官方公開的資料顯示，創辦人之一的陳本峰在2000年自香港科技大學畢業之後，致力研究網路和瀏覽器技術，加入中科大訊飛信息科技有限公司的團隊，外界甚至有說法表示陳本峰是「科大訊飛」草創團隊成員之一，是名核心研發工程師。針對這一訊息，科大訊飛董事長劉慶峰跳出來反駁，表示初創成員不包括陳本峰，還說他「充其量不過是個實習生」。另外紅芯時代的官網寫著其投資者有科大訊飛，內部查證也得知未有此事。

有關陳本峰的其他經歷號稱，2006任職於微軟美國總部IE流覽器研發團隊；2012年自己出來打拚，創辦中國創辦美通雲動（北京）科技有限公司（今紅芯時代前身）；2015年還入圍了中國「海外高層次人才引進計畫」名單。陳本峰本人還宣稱自己在香港完成一款「新聞匯集軟體」，經過調查後發現，這個軟體根本就是某位教授領導的小組開發，陳本峰只是參與者而已。

而另名創辦人高婧則是學歷造假，官網上指稱她畢業於「美國哈佛大學」及「香港科技大學」，其實只是去哈佛當過交換生而已。這起醜聞傳開以後，公司官網也將高婧的學歷介紹改為「畢業於香港科技大學」。

此外，紅芯時代對外宣稱其開發的瀏覽器「已成為國務院、國資委、中車集團、國家電網、比亞迪、海信、中糧可口可樂等『500強』政企機構的工作平台標配。」但是，被提到的中車集團和海信已經否認此事。