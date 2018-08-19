中國58速運改名「快狗」 司機火大：罵誰呢

「快狗打車」不少司機對新名字怒火中燒，近日集體到公司「討尊嚴」。（圖擷取自微博影片）

2018-08-19 19:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國短程貨運公司「58速運」近日改名為「快狗打車」，但這卻讓司機們大怒，認為新名一語雙關，有辱尊嚴，質問這是在「罵誰呢？」甚至已有客戶出言不遜，下單時說「快來條狗給我拉貨！」

中國媒體報導，「58到家」旗下的短程貨運平台「58速運」17日因品牌升級改名為「快狗打車」，該公司也要求貨車統一更換車貼為「快狗打車」。

但因「狗」一詞在中文裡帶有負面含意，不少司機認為新名字一語雙關，工作時自我介紹變成了罵人，有司機直言「這是把司機弄成狗了，還是把客戶弄成狗了？」、「公司起這個名，起個虎狼之師也行啊」。據悉，已有客戶在下單時說：「快來條狗給我拉貨！」

沒想到公司還安慰稱：「人家天貓和京東商城的標誌不也是小貓小狗？」讓不少司機怒火中燒，近日集體到公司「討尊嚴」。

「58速運」鄭州分公司負責人表示，改名「快狗」是因為公司高層對品牌更高化、更高發展推出的品牌升級。公司會在8月20日出台文件，詳細解釋公司的戰略部署和操作方式。

據該公司表示，「快」寓意快速，「狗」寓意可靠可信賴，新名字是為告訴大眾其是一個既快速又可靠可信賴貨運平台。