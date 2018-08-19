4大危機催化 學者：中國經濟兩個月內進入崩盤模式

中國國家主席習近平。（美聯社）

2018-08-19 17:59

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易戰打得火熱，美國接連出招似乎讓中國無力招架，北京為了不讓經濟持續下探，傳出有意在11月美國總統川普與中國領導人習近平的APEC（亞太經合會）會面前，結束貿易僵局。對此，中國金融學者賀江兵也提出警告，中國若沒在2個月內解決貿易戰，「經濟將直接進入崩盤模式」。

據香港《蘋果日報》報導，賀江兵曾擔任中國《華夏時報》金融部主任的中國金融學者，屬中共體制內學者，在金融領域有一定影響，早在4年前就曾寫文章警告，「在經濟下行時，謹防P2P十大風險集中爆發」，他在今年4至6月也多次警告，「中國經濟泡沫破滅的明斯基時刻已經到來」，更直言中國打貿易戰是「打不起，也打不贏」，而這些警告也一一實現。

近日賀江兵又提出新的警告，指出中國「貿易戰如果兩個月內不解決，經濟將直接進入崩盤模式」，他並提出4項依據來證實所言不假。第一，中國已嚴重觸及美國底線，此舉將引爆美方的戰略系統；第二，金融危機爆發的背景較為特殊，目前正是美元和美元指數強勁週期。

第三，美國除已聯合歐盟，將來還要聯合日本、澳洲等已開發國家組團來對付中國，而中國的居民負債率也遠比美國來得高，最重要的是，中國大撒幣力推的「一帶一路」基礎建設計畫，不但對中國經濟沒有幫助，甚至反而和其他國家撕破臉，連巴基斯坦也要和中國打貿易戰。

第四，中美貿易戰開打1個半月以來，蔬菜、家禽、紙張的價格狂漲，中國已是世界第一大糧食進口國，必須提高進口糧價，還得提高糧食收購價格來防止糧荒；消費者物價指數（CPI）暴漲也導致銀行必須加息，加息則會讓經濟衰退，「如同針頭刺破債務、信貸、房地產泡沫」。

至於要怎麼避免明斯基時刻的崩盤？賀江兵建議，「定中國國務院副總理劉鶴一尊」，授權給劉鶴擁有最後裁判和決定權，「回到5月劉鶴赴美談判作為原點」。